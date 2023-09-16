Sleep Medicine: гипноз или психотерапия могут помочь при сексуальном лунатизме

Ученые из Северо-Западного университета США выяснили, избавиться от сексомнии (сексуальной активности во время сна) или аналогичных расстройств могут помочь психотерапия или гипноз. Исследование опубликовано в журнале Sleep Medicine.

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Парасомнии — расстройства, при которых человек во сне ходит, проявляет сексуальную активность, принимает пищу или даже водит автомобиль, не имеют единых рекомендаций по лечению. Это показал анализ 72 научных работ, опубликованных с 1909 по 2023 год.

Некоторые исследования показали эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии, гипноза, гигиены сна и запланированных пробуждений пациента незадолго до того времени, когда у него обычно случается эпизод парасомнии.

Пациенты с парасомниями часто не помнят своего ночного поведения или могут иметь о нем лишь смутные воспоминания.

«Я видела людей, которые попадали в отделение неотложной помощи с порезами или рваными ранами от ударов руками по окнам, зеркалам или стенам. Некоторые принимали лекарства во сне или ели так много, что на следующее утро их тошнило. У одного коллеги был пациент, который съел во сне целый кусок сыра», — рассказала автор исследования, доцент кафедры неврологии Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета Дженнифер Мундт.