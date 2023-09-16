Ученые подтвердили, что сон — это отражение реальности
Недавнее исследование, проведённое в Университете Фрайбурга в Германии, доказало, что сны связаны с реальной жизнью.
Во время исследования добровольцам давали почитать на выбор несколько книг. После этого они надевали шапочку для электроэнцефалографии, чтобы их мозговые волны были записаны. Далее участники эксперимента погружались в сон на 90 минут. После этого их будили и просили записать то, что им снилось.
После окончания эксперимента независимых исследователей просили определить, какую книгу читал тот или иной участник. Эксперты ответили правильно во всех предложенных случаях.
Поэтому доктор Мосли уверяет, что всё, что мы видим во сне, — это отражение реальности. По мнению эксперта, если вам часто видится, как вы оказываетесь обнажённым на публике, это свидетельствует только о чувстве вины или неполноценности. Во сне вы испытываете то же чувство, что и в реальности, только в наиболее экстремальной ситуации. Так мозг показывает вашу неуверенность и незащищённость перед миром.