Ученые подтвердили, что сон — это отражение реальности

Во время исследования добровольцам давали почитать на выбор несколько книг. После этого они надевали шапочку для электроэнцефалографии, чтобы их мозговые волны были записаны. Далее участники эксперимента погружались в сон на 90 минут. После этого их будили и просили записать то, что им снилось.

Поэтому доктор Мосли уверяет, что всё, что мы видим во сне, — это отражение реальности. По мнению эксперта, если вам часто видится, как вы оказываетесь обнажённым на публике, это свидетельствует только о чувстве вины или неполноценности. Во сне вы испытываете то же чувство, что и в реальности, только в наиболее экстремальной ситуации. Так мозг показывает вашу неуверенность и незащищённость перед миром.