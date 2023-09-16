Названы 3 плохие привычки настоящих умников
Учёные: люди с высоким IQ неряшливы и поздно ложатся. И если первое ещё никак не сказывается на здоровье (разве что на психическом, ведь беспорядок может быть причиной для ссор, но умные люди, как оказалось, ещё и мастера поругаться), то эксперименты с циркадными ритмами точно для организма не во благо.
Рассказываем, что ещё исследователи узнали про умных людей.
Плохие привычки умных людей
Оставляют после себя беспорядок
Связать неряшливость и ум смогли психологи из американского Университета Миннесоты. Согласно их исследованию, у людей с высоким IQ обычно не убрано в комнате. Ну и творческий беспорядок — тоже всё ещё актуальная теория.
По мнению учёного-психолога Кэтлин Вогс, там, где порядок, нет места новым открытиям — лишь условности и осторожности.
Поздно просыпаются
И относительно этого учёные выяснили, что умнее те, кто ложится и встаёт позже других. Результаты исследования опубликовали в журнале Psychology Today.
«Таким образом, гипотеза предсказывает, что более умные люди с большей вероятностью будут вести ночной образ жизни, чем менее умные люди», — сказано в нём.
А журналисты Curious Mind Magazine, в свою очередь, подчеркнули, что совами были Чарльз Дарвин, Уинстон Черчилль и Элвис Пресли.
Много ругаются
И опять же это вердикт учёных: умные больше ругаются, к тому же они ещё и честнее, так как в ругани выражают свои эмоции. Плюс у них богаче словарный запас и выше риторические навыки, отметили исследователи.
Хорошие привычки счастливых людей
И в очередной раз мнение учёных: специалисты Гарвардского университета США в течение 85 лет вели исследование, наблюдая за тем, как складывалась жизнь их 268 выпускников. И когда эти люди уже достигли старости, выявилось явное отличие между теми, кто считает себя счастливыми и несчастливыми. Это позволило учёным выделить привычки, которые помогают поддерживать уровень счастья и здоровья.
Вот они:
- Отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем.
- Следить за питанием и весом.
- Быть физически активным.
- Научиться преодолевать трудности.
- Получать новые знания.
- Добиться стабильности и долгосрочности в отношениях.