Названы 3 плохие привычки настоящих умников

Учёные: люди с высоким IQ неряшливы и поздно ложатся. И если первое ещё никак не сказывается на здоровье (разве что на психическом, ведь беспорядок может быть причиной для ссор, но умные люди, как оказалось, ещё и мастера поругаться), то эксперименты с циркадными ритмами точно для организма не во благо.

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Рассказываем, что ещё исследователи узнали про умных людей.

Плохие привычки умных людей

Оставляют после себя беспорядок

Связать неряшливость и ум смогли психологи из американского Университета Миннесоты. Согласно их исследованию, у людей с высоким IQ обычно не убрано в комнате. Ну и творческий беспорядок — тоже всё ещё актуальная теория.

По мнению учёного-психолога Кэтлин Вогс, там, где порядок, нет места новым открытиям — лишь условности и осторожности.

Поздно просыпаются

И относительно этого учёные выяснили, что умнее те, кто ложится и встаёт позже других. Результаты исследования опубликовали в журнале Psychology Today.

«Таким образом, гипотеза предсказывает, что более умные люди с большей вероятностью будут вести ночной образ жизни, чем менее умные люди», — сказано в нём.

А журналисты Curious Mind Magazine, в свою очередь, подчеркнули, что совами были Чарльз Дарвин, Уинстон Черчилль и Элвис Пресли.

Много ругаются

И опять же это вердикт учёных: умные больше ругаются, к тому же они ещё и честнее, так как в ругани выражают свои эмоции. Плюс у них богаче словарный запас и выше риторические навыки, отметили исследователи.

Хорошие привычки счастливых людей

И в очередной раз мнение учёных: специалисты Гарвардского университета США в течение 85 лет вели исследование, наблюдая за тем, как складывалась жизнь их 268 выпускников. И когда эти люди уже достигли старости, выявилось явное отличие между теми, кто считает себя счастливыми и несчастливыми. Это позволило учёным выделить привычки, которые помогают поддерживать уровень счастья и здоровья.

Вот они: