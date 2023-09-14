Почему ученые не советуют принимать душ каждый день

Ежедневный душ является обычной рутиной для большинства людей. Мы привыкли мыться каждый день, считая это неотъемлемой частью гигиены. Однако, недавние исследования показывают, что ежедневный душ может быть антигигиеничным и даже вредным для нашего здоровья.

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Во-первых, ежедневное мытье может нарушать естественный баланс микроорганизмов на нашей коже. Кожа является домом для множества полезных бактерий, которые помогают поддерживать ее здоровье. По мнению доктора Джеймса Хамблетона, профессора дерматологии, ежедневное мытье с мылом может удалять не только грязь, но и полезные микроорганизмы, что может привести к нарушению естественной микрофлоры кожи и повышенной восприимчивости к инфекциям.

Во-вторых, ежедневное мытье может приводить к пересушиванию кожи. Водные процедуры, особенно с использованием горячей воды и агрессивных моющих средств, могут смывать естественные масла с поверхности кожи. Это может привести к сухости, шелушению и раздражению кожи. Исследование, проведенное в Университете Калифорнии, показало, что ежедневное мытье может быть связано с повышенным риском развития экземы и других кожных проблем.

Также, ежедневное мытье может негативно влиять на нашу иммунную систему. Как отмечает профессор Мартин Бланк, эксперт в области электромагнитных полей и здоровья, горячая вода и мыло могут разрушать естественный защитный барьер кожи, что делает нас более уязвимыми перед вредными веществами и инфекциями.

Тем не менее, это не означает, что мы должны полностью отказаться от гигиены и перестать принимать душ. Согласно исследованию, проведенному в Йельском университете, оптимальная частота мытья составляет 2-3 раза в неделю. Это позволяет сохранить естественный баланс микроорганизмов на коже и предотвратить пересушивание.