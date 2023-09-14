Как по лицу человека определить его скорую смерть

Маска Гиппократа, известная в мировой медицине, относится к признакам, которые проявляются на лице человека в момент умирания и после смерти, их можно заметить без использования специальных инструментов.

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Первоначально на эту особенность обратил внимание «отец медицины» - Гиппократ. В его работах, датируемых историками 460-370 годами до нашей эры, он описывал своих пациентов и обращал внимание на то, что помимо болей в теле, умирающие люди проявляют впалость глаз и щек, заострение носа, легкое вдавливание висков. Он также удивлялся тому, как необычно начинают оттопыриваться мочки ушей. Цвет лица умерших всегда становился землистым или практически серым, зрачки тусклыми, а уголки рта опускались, а морщины на лбу и вокруг носа разглаживались. Таким образом, лицо умершего фактически превращалось в лицо без выражения. Греческий врач считал, что это связано с тем, что эмоции покидают человека перед переходом в вечность, и он становится спокойным и безмятежным.

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Процессы, которые происходят с лицами умерших, медиками давно описаны и понятны. Специалисты патологоанатомического отделения Московской областной Психиатрической больницы No2 имени В.И. Яковенко объясняют их тем, что тело после смерти, в связи с прекращением обменных процессов, по всем физическим законам отдает тепло до тех пор, пока его температура не сравняется с окружающей средой. Но при этом одновременно с охлаждением происходит и испарение тканевой влаги. Развитию трупного высыхания способствует как прекращение поступления жидкости к поверхностно расположенным тканям мертвеца, так и посмертный отток крови и лимфы от выше размещенных органов и частей тела умершего. Быстрее всего высыхание проявляется в тех местах, которые при жизни человека обычно увлажнялись, а теперь, открыты для воздействия воздушных масс. Иными словами, как правило, это – лицо. Поэтому именно на нем заметно быстрее происходят высыхания и белочных оболочек, и роговиц глаз, хрящевых и жировых тканей носа и щек, каймы губ и кожи на височных частях черепа. Высыхание лицевых тканей способствует тому, что нос заостряется, щеки обвисают, но при этом кожа натягивается, и вместе этим исчезают неглубокие складки и морщины на лице и шее, полностью лишившейся влаги.

Но если все эти естественные процессы, происходящие с телами и лицами покойников, давно изучены и понятны с точки зрения физиологии человеческого организма, то некоторые изменения, которые сегодня наблюдают многие врачи, до сих пор не имеют никакого научного объяснения.