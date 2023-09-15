Обнаружен способ усилить иммунный ответ против рака

В ходе испытаний на мышах, которым ввели человеческие клетки рака крови, специалисты заметили, что мембранный белок CMTM6 увеличивает экспрессию CD58, тем самым улучшая иммунный ответ против опухоли. CD58 — молекула, которая при связывании с рецептором в иммунной клетке усиливает активацию иммунных Т-клеток. Если связывание CD58 с ее рецептором блокируется, то иммунный ответ против многих видов рака не подавляется.