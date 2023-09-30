От чего зависит цвет глаз человека

Цвет глаз играет в нашей жизни большую роль. Зачастую макияж, одежда и соответствующие украшения подбираются именно под этот фактор. А многие люди формируют типаж будушего партнера в зависимости от цвета его глаз. "Рамблер" узнал, от чего он зависит.

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Цвет радужки человека, обусловлен двумя факторами: плотностью волокон самой радужной оболочки и распределением пигмента меланина во внутреннем, мезодермальном (переднем) и внешнем, эктодермальном (заднем) слоях радужки.

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Меланин отвечает за цвет кожи и волос человека. Чем меланина больше, тем темнее кожа и волосы. Цвет меланина, сосредоточенного в радужной оболочке, может варьироваться от желтого до черного. При этом у заднего слоя радужки всегда темный цвет, за исключением альбиносов.

Голубые или синие глаза чаще всего встречаются среди населения Европы и странах Балтии. Например, в Эстонии 99% населения с голубыми глазами, а в Германии — 75%.

Синий оттенок радужки обусловлен малым содержанием меланина, а также малой плотностью волокон ее внешнего слоя. В этом случае красный низкочастотный свет задним слоем поглощается, а синий высокочастотный — отражается от него и глаза получаются синие.

Для голубого цвета характерна большая плотность волокон внешнего слоя радужки. Чем больше плотность волокон, тем более светлый цвет имеют глаза.

Людей с серыми глазами много в Северной и Восточной Европе (до 50%). Нередко они встречаются среди коренного населения Ирана, Афганистана, Пакистана и некоторых регионов Северо-Западной Африки.

Серый цвет глаз получается так же, как и голубой, правда, плотность у волокон внешнего слоя значительно выше и оттенок их ближе к серому. Когда же плотность волокон не столь велика, цвет глаз будет иметь серо-голубой цвет.

Зеленые глаза, говорят о присутствии в радужке небольшого количества меланина. А именно, во внешнем слое радужной оболочки находится желтый либо светло-коричневый пигмент, так называемый липофусцин. Его присутствие вкупе с синим либо голубым цветом и дает зеленый. При этом, окрас радужной оболочки, как правило, неравномерен, у зеленого цвета глаз существует огромное количество разнообразных оттенков.

Янтарным глазам присуща монотонно светло-коричневая окраска, иногда их "разбавляет" желтовато-зеленый иди красноватый оттенок.

Происхождение болотного цвета глаз обусловлено смешением цветов. Болотный цвет — это результат комбинации коричневого и голубого либо синего цветов, при содержание довольно умеренного количества меланина в радужке. Иногда присутствуют и желтые пигменты. При этом, окраска не монотонна, в отличие от янтарного цвета глаз, а довольно разнородна. Абсолютно зеленый цвет глаз встречается очень редко и чаще всего у женщин. Иногда он встречается среди населения Северной и Центральной Европы, реже в Южной Европе.

Карие глаза получаются в результате значительного содержания меланина во внешнем слое радужки, поэтому в нём происходит поглощение и высокочастотного (синего) света, и низкочастотного (красного). Отраженный свет и дает в сумме коричневый. Большее количество меланина, гарантирует более темный и насыщенный цвет Карий цвет глаз является самым распространенным на планете. Наибольшая количество людей с подобными глазами проживают в Азии, Океании, Южной Америке, Африке, Южной Европе.

Черные глаза распространены, прежде всего, среди народов Африки, в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. Дети, в этих регионах от рождения имеют радужку сильно насыщенную меланином.

В черных глазах концентрация меланина в радужке настолько велика, что практически полностью поглощает падающий свет. При этом само глазное яблоко может быть желтоватым или сероватым.