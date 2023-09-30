От чего зависит цвет глаз человека
Цвет глаз играет в нашей жизни большую роль. Зачастую макияж, одежда и соответствующие украшения подбираются именно под этот фактор. А многие люди формируют типаж будушего партнера в зависимости от цвета его глаз. "Рамблер" узнал, от чего он зависит.
Цвет радужки человека, обусловлен двумя факторами: плотностью волокон самой радужной оболочки и распределением пигмента меланина во внутреннем, мезодермальном (переднем) и внешнем, эктодермальном (заднем) слоях радужки.
Меланин отвечает за цвет кожи и волос человека. Чем меланина больше, тем темнее кожа и волосы. Цвет меланина, сосредоточенного в радужной оболочке, может варьироваться от желтого до черного. При этом у заднего слоя радужки всегда темный цвет, за исключением альбиносов.
Голубые или синие глаза чаще всего встречаются среди населения Европы и странах Балтии. Например, в Эстонии 99% населения с голубыми глазами, а в Германии — 75%.
- Синий оттенок радужки обусловлен малым содержанием меланина, а также малой плотностью волокон ее внешнего слоя. В этом случае красный низкочастотный свет задним слоем поглощается, а синий высокочастотный — отражается от него и глаза получаются синие.
- Для голубого цвета характерна большая плотность волокон внешнего слоя радужки. Чем больше плотность волокон, тем более светлый цвет имеют глаза.
Людей с серыми глазами много в Северной и Восточной Европе (до 50%). Нередко они встречаются среди коренного населения Ирана, Афганистана, Пакистана и некоторых регионов Северо-Западной Африки.
- Серый цвет глаз получается так же, как и голубой, правда, плотность у волокон внешнего слоя значительно выше и оттенок их ближе к серому. Когда же плотность волокон не столь велика, цвет глаз будет иметь серо-голубой цвет.
- Зеленые глаза, говорят о присутствии в радужке небольшого количества меланина. А именно, во внешнем слое радужной оболочки находится желтый либо светло-коричневый пигмент, так называемый липофусцин. Его присутствие вкупе с синим либо голубым цветом и дает зеленый. При этом, окрас радужной оболочки, как правило, неравномерен, у зеленого цвета глаз существует огромное количество разнообразных оттенков.
- Янтарным глазам присуща монотонно светло-коричневая окраска, иногда их "разбавляет" желтовато-зеленый иди красноватый оттенок.
- Происхождение болотного цвета глаз обусловлено смешением цветов. Болотный цвет — это результат комбинации коричневого и голубого либо синего цветов, при содержание довольно умеренного количества меланина в радужке. Иногда присутствуют и желтые пигменты. При этом, окраска не монотонна, в отличие от янтарного цвета глаз, а довольно разнородна.
- Карие глаза получаются в результате значительного содержания меланина во внешнем слое радужки, поэтому в нём происходит поглощение и высокочастотного (синего) света, и низкочастотного (красного). Отраженный свет и дает в сумме коричневый. Большее количество меланина, гарантирует более темный и насыщенный цвет
Черные глаза распространены, прежде всего, среди народов Африки, в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. Дети, в этих регионах от рождения имеют радужку сильно насыщенную меланином.
- В черных глазах концентрация меланина в радужке настолько велика, что практически полностью поглощает падающий свет. При этом само глазное яблоко может быть желтоватым или сероватым.
Красноватый либо розоватый цвет глаз может встречаться лишь у альбиносов. Подобное явление связано с отсутствием меланина в радужке и определяется кровью в ее сосудах.