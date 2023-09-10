Чем отличается кровь от плазмы

Кровь и плазма - два основных компонента, составляющих кровеносную систему организма. Несмотря на то, что они тесно связаны и взаимодействуют друг с другом, у них есть ряд существенных различий.

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Кровь - это жидкая ткань, которая циркулирует по сосудам и выполняет ряд важных функций в организме. Она состоит из клеточных элементов, таких как эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, а также плазмы. Плазма, в свою очередь, является жидкой частью крови, в которой находятся растворенные вещества, такие как белки, гормоны, электролиты и другие важные компоненты.

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Одним из основных отличий между кровью и плазмой является их состав. Кровь содержит клеточные элементы, которых нет в плазме. Например, эритроциты отвечают за перенос кислорода и углекислого газа, лейкоциты играют важную роль в иммунной системе, а тромбоциты отвечают за свертываемость крови. Плазма же содержит растворенные вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности организма.

Согласно исследованию, проведенному в Центре гематологии и трансфузиологии, плазма составляет около 55% общего объема крови, в то время как клеточные элементы занимают оставшиеся 45%. Это подтверждает, что плазма является значительной частью крови, но не является ее единственным компонентом.

Еще одним важным отличием между кровью и плазмой является их функциональное предназначение. Кровь выполняет ряд жизненно важных функций, таких как транспорт кислорода и питательных веществ к органам и тканям, удаление отходов обмена веществ, регуляция температуры тела и поддержание гомеостаза. Плазма, в свою очередь, обеспечивает транспорт растворенных веществ, поддерживает онкотическое давление и участвует в иммунной реакции организма.