Зафиксирован мировой всплеск рака среди лиц моложе 50 лет

Международная команда ученых зафиксировала за последние 30 лет мировой всплеск заболеваемости рака среди лиц моложе 50 лет. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Oncology.

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Исследование проводилось с 1990 по 2019 год в 204 странах и регионах. Авторы рассмотрели статистику по заболеваемости 29 видов рака у лиц от 14 до 49 лет, а также последствия для здоровья и факторы риска.

Анализ показал, что в 2019 году число новых случаев онкологических заболеваний среди лиц моложе 50 лет составило 1,82 миллиона, что на 79 процентов больше по сравнению с 1990 годом. Наиболее часто встречался рак молочной железы, он же стал причиной наибольшего количества летальных исходов — 13,7 и 3,5 на 100 тысяч глобального населения соответственно.

Кроме того, за исследуемый период быстрее всего возросло число раннего рака трахеи и рака простаты. В то же время заболеваемость раком печени ежегодно снижалась примерно на 2,88 процента.

В 2019 году из-за онкологического заболевания ушли из жизни более миллиона человек в возрасте до 50 лет, что почти на 28 процентов выше, чем на момент начала исследования. Чаще всего преждевременный рак встречался в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.