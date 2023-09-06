Более 30% мужчин в мире заражены провоцирующим рак ВПЧ

Международная команда ученых под руководством специалистов из Каталонского института онкологии (Испания) установили, что треть мужчин на планете являются носителями вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает развитие рака матки у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Global Health.

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ВПЧ - самый распространенный вирус, передающийся половым путем. Всего существует более 200 типов, из них 12 считаются онкогенными. Протекает заболевание бессимптомно. Ежегодно от рака шейки матки умирают более 340 тысяч женщин, вирус также может повышать риск рака анального канала, ротовой полости и глотки.

У мужчин ВПЧ чаще всего проявляется в виде аногенитальных бородавок, но может провоцировать и рак полового члена. Эпидемиология вируса папилломы человека у женщин хорошо задокументирована, распространенность вируса среди мужчин остается неизвестной.

Чтобы закрыть этот пробел, авторы рассмотрели 65 исследований, посвященных изучению этой темы. В них приняло участие около 45 тыс. мужчин.