В России создадут вакцину от аллергии на собак

Учёные из Сеченовского университета и Венского медицинского университета работают над разработкой вакцины против аллергии на собак. Аллергия на собак является распространённой проблемой, затрагивающей около 150 миллионов человек по всему миру. Этот проект направлен на создание лекарств, которые помогут облегчить жизнь тем, кто страдает от этой аллергии.