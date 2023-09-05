Ученые выяснили, что герпес может стать причиной хронической усталости

По мнению экспертов, чаще всего к указанному синдрому приводят РНК-содержащие вирусы, включая вирус Эпштейна — Барр — герпес.

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Ученые Корнелльского университета пришли к выводу, что причиной хронической усталости могут быть энтеровирусы, которые провоцируют это патологическое состояние.

По словам специалистов, синдром часто возникает в результате прогрессирования вирусных инфекций. Чаще всего к нему приводят РНК-содержащие вирусы, включая вирус Эпштейна — Барр — герпес, пишет Neva Today.

Исследователи в дальнейшем намерены проверить эту гипотезу, чтобы разработать новые методики лечения хронической усталости.