Ученые выяснили, что герпес может стать причиной хронической усталости
По мнению экспертов, чаще всего к указанному синдрому приводят РНК-содержащие вирусы, включая вирус Эпштейна — Барр — герпес.
Ученые Корнелльского университета пришли к выводу, что причиной хронической усталости могут быть энтеровирусы, которые провоцируют это патологическое состояние.
По словам специалистов, синдром часто возникает в результате прогрессирования вирусных инфекций. Чаще всего к нему приводят РНК-содержащие вирусы, включая вирус Эпштейна — Барр — герпес, пишет Neva Today.
Исследователи в дальнейшем намерены проверить эту гипотезу, чтобы разработать новые методики лечения хронической усталости.
«Ямал 1» ранее сообщал, что в Петербурге зафиксировано 63 новых случая заболевания коронавирусом.