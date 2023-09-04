Обнаружен гормон, который может указать на насилие в детстве

Исследователи из Лейпцигского университета (Германия) выяснили, что женщины, пережившие сексуальное насилие в детстве, как правило, имеют более высокий уровень грелина в крови.

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Результаты работы ученых опубликованы в журнале Translational Psychiatry (входит в группу Nature).

Грелин – это гормон, вырабатываемый энтероэндокринными клетками желудочно-кишечного тракта, особенно желудка, и часто называемый "гормоном голода". Он увеличивает потребление пищи, соответственно, его уровень в крови самый высокий перед едой, когда человек голоден. Однако уровень грелина также повышается, когда организм находится в состоянии стресса.

В работе авторы исследовали выборку из более 1000 участников (около 50% женщины). У них взяли несколько образцов крови (задолго до еды, перед приемом пищи и несколько раз после него) и провели опрос о травмирующих событиях, а также высчитали индекс массы тела.