Названы черты характера, которые мешают высыпаться

Ученые из Медицинского университета Граца (Австрия) установили, что макиавеллизм и психопатия оказывают серьезное негативное влияние на сон. Результаты исследования были представлены в журнале Frontiers in Psychology.

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Авторы изучали, как на сон влияют личностные черты из темной триады, в которую входят макиавеллизм, психопатия и нарциссизм. Последняя характеризуется грандиозностью, гордыней, самовлюбленностью и отсутствием эмпатии.

Макиавеллизм включает в себя манипуляцию и эксплуатацию других, циничное пренебрежение нравственностью, сосредоточение на собственных интересах и лживость, а главными особенностями психопатии являются асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, бессердечность и беспощадность.

Проанализировав данные о характере и качестве сна 657 человек, ученые обнаружили, что макиавеллизм и психопатия связаны с низким качеством сна, бессонницей и другими проблемами. Механизм этой взаимосвязи специалисты не выявили.

В выборку входили люди с аффективными расстройствами. Авторы предполагали, что именно у них влияние черт темной триады на сон будет сильнее. Однако оно было более выражено у людей без аффективных расстройств.