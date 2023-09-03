Ученые Стэнфорда выявили «место обитания» интимного желания

Ученые нашли «неуловимый» источник интимного желания. Точнее, они обнаружили «место его обитания». Учёные из Стэнфорда выяснили, что интимное желание живёт в весьма специфичном наборе клеток головного мозга.

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Существует клеточная схема, которая управляет страстью у самцов мышей. Учёные научились включать и выключать ей.

«Это основное поведение, которое занимает важное место в личном удовлетворении, а также продолжении рода», – отметил профессор психиатрии в Стэнфорде Нирао Шах.

Учёные обнаружили у мышей мельчайшие нейронные цепочки, которые обрабатывают информацию из окружающего мира. Они «говорят» самцу, является ли та или иная мышь самкой, а также чувствует ли она себя кокетливо.

Исследователи сосредоточились на наборе генетически отличных нейронов, которые выделяют небольшой и медленный пептид Substance P. Когда учёные ввели это вещество в мозг мышей, то животные стали любовными наркоманами.