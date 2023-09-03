В мозге найдены нейроны, отвечающие за набор и потерю веса

Исследователи из Корейского Института фундаментальных наук (IBS) обнаружили в мозге нейроны, которые позволяют управлять метаболизмом организма. Результаты исследования были представлены в журнале Nature Metabolism.

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За расход пищи и чувство насыщения отвечает гипоталамус. Именно в этой части мозга авторы работы обнаружили скопление нейронов GABRA5, которое влияет на гамма-аминомасляную кислоту. ГАМК — важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы человека и других млекопитающих. Аминомасляная кислота принимает участие в нейромедиаторных и метаболических процессах в мозге.

Авторы использовали мышиную модель. Сначала у грызунов понизили активность нейронов, это привело к накоплению жировой ткани и набору веса. Когда активность нейроны GABRA5 повысили, мыши успешно сбрасывали вес. Таким образом, нейроны GABRA5 служат переключателем контроля веса.

Специалисты продолжат изучать эту группу нейронов. В будущем открытие может лечь в основу лечения ожирения и других патологических состояний, которые связаны с метаболизмом.