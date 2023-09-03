JCI: витамины С и Е оказались возбудителями роста опухолей

Ученые из Каролинского университета (Швеция) обнаружили, что переизбыток витаминов С и Е может спровоцировать развитие рака легких. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation (JCI). Авторы исследования изучали влияние антиоксидантов на организм грызунов.

Антиоксиданты - это молекулы, которые борются с окислительными процессами в организме. Известно, что витамины С и Е содержат большое количество этих веществ. Как оказалось, их повышенное содержание провоцирует рост новых кровеносных артерий, в том числе и в опухолях, которые нуждаются в постоянном кровоснабжении. Это, в свою очередь, подпитывает раковые новообразования содержащимся в крови кислородом, и они начинают расти.