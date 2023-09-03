Ученые рассказали о воздействии дневного сна на творческие навыки

Воздействие короткого сна на творчество и креативное мышление установили американские и китайские исследователи. Оказалось, что этим «секретным оружием» пользуются даже астронавты NASA.

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Ими был проведен опыт с участием 49 человек. Всех участников разбили на четыре группы и попросили написать сочинение про дерево. Перед этим, им дали 45 минут на подготовку.

Первые две группы должны были спать эти 45 минут. Их периодически будили, чтобы те вспоминали и записывали свои сны. При этом участники первой группы в ходе засыпания должны были думать о деревьях, а участники второй группы – обо всем, что приходит в голову.

А вот участники двух других групп не должны были спать. Третья группа обдумывала темы будущего сочинения, а четвертая фиксировала свои мысли.

В итоге лучше всего творческую работу выполнила первая группа, которая перед засыпанием думала о предмете сочинения. Они справились с заданием на 43% успешнее, чем вторая группа, и на 78% лучше двух бодрствовавших команд.