Ученые: пиво может быть полезно для кишечника

Полифенолы, клетчатка и этанол в пиве укрепляют иммунную систему, а определенные бактерии, содержащиеся в пенном, полезны для кишечника. Такое заявление сделали представители Даляньского медицинского университета в Китае. Об этом информирует портал Daily Mail.

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По словам авторов исследования, пиво, как напиток брожения, богато многими незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами, участвующими в регуляции многих физиологических функций человека.

Эксперты отметили, что будущие продукты под названием «здоровое пиво» способны предотвратить появление заболеваний в будущем, таких как атеросклероз и болезни сердца, а еще улучшить кровообращение.