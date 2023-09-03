Ученые: пиво может быть полезно для кишечника
Полифенолы, клетчатка и этанол в пиве укрепляют иммунную систему, а определенные бактерии, содержащиеся в пенном, полезны для кишечника. Такое заявление сделали представители Даляньского медицинского университета в Китае. Об этом информирует портал Daily Mail.
По словам авторов исследования, пиво, как напиток брожения, богато многими незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами, участвующими в регуляции многих физиологических функций человека.
Эксперты отметили, что будущие продукты под названием «здоровое пиво» способны предотвратить появление заболеваний в будущем, таких как атеросклероз и болезни сердца, а еще улучшить кровообращение.
Но исследователи предупредили, что польза от потребления пива для кишечника распространяется лишь на тех, кто пьет его в умеренных количествах.