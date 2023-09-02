В США выявили бактерии микрофлоры, усугубляющие развитие артрита

В США выявили бактерии микрофлоры, усугубляющие развитие ревматоидного артрита
Бактерии вида Eggerthella lenta способны изменять работу организма носителей ревматоидного артрита так, что их иммунные клетки начинают вырабатывать еще больше антител, которые атакуют хрящевую ткань. Это становится причиной усугубления болезни и усиления боли, пишет журнал Science Advances.
По словам авторов исследования, у пациентов с тяжелыми формами ревматоидного артрита наблюдается избыток бактерий вида Eggerthella lenta в микрофлоре.
“Эксперименты показали, что распространение этих микробов в кишечнике приводит к переменам в метаболизме и к повышению активности Т- и B-иммунных клеток, отвечающих за производство антител, атакующих ткани тела человека”, – сообщили медики из Соединенных Штатов, которые провели исследование.
Они совершили это открытие при изучении образцов микрофлоры четырех десятков пациентов, которые страдают от легких и тяжелых форм ревматоидного артрита, а еще схожего числа здоровых добровольцев.
Выяснилось, что у большего количества носителей тяжелых форм артрита в кишечнике было множество бактерий вида Eggerthella lenta, пишет ТАСС.