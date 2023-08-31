Установлено, какие проблемы помогает решить лечение храпа

Исследователи из Европейского респираторного общества установили, что лечение обструктивного апноэ во сне помогает бороться и с другими недугами. Результаты работы были представлены в журнале ERJ Open Research.

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Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – распространенная патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время ночного отдыха. Заболевание характеризуется временным спадением мягких тканей верхних дыхательных путей, что ведет к их полному перекрытию (обструкции). Из-за этого на определенное время (от 2 до 60 секунд) человек перестает дышать при сохраненных дыхательных движениях мускулатуры (в 80-90% случаев).

Люди, которые страдают от этого заболевания, часто громко храпят. Из-за этого у них повышается риск инсульта, высокого кровяного давления, заболеваний сердца и диабета 2-го типа. Кроме того, люди также могут страдать от хронической усталости из-за СОАС.

Авторы изучали метод лечения недуга с помощью аппарата, который работает путем продувки воздуха через лицевую маску в течение всей ночи, чтобы предотвратить закупорку дыхательных путей. Исследование предполагает, что лечение может принести дополнительные преимущества: уменьшение кашля, ночной изжоги, а также хрипов.