Купите кресло и живите вечно: в России изобрели «капсулу бессмертия»

Помните страшненькую сказку о молодильных яблоках? Стоит отведать эти волшебные плоды, и сразу десятки лет долой! Детская наивная сказочка цепляет даже взрослых, ведь почти каждый человек хотел бы жить вечно, пусть и не все готовы в этом признаться.

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Сколько же проходимцев и шарлатанов пользовались верой в чудо, сколько продано всяких пилюль бессмертия и настоев от старости! Пока, правда, никому не помогло. Но спрос на такой товар по-прежнему высок. Тем более что наука идет вперед семимильными шагами и вечную жизнь теперь сулят не продавцы молодильных яблок, а разработчики современных технологий.

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На днях СМИ всей страны разнесли сенсационную новость: лучшие врачи и ученые Татарстана создали «капсулу бессмертия»! Это внушительный агрегат высотой два метра и весом 347 килограммов стоит 12 миллионов рублей. Тут «все в одном»: массажное кресло, компьютер со шлемом виртуальной реальности, микрофоном и динамиками, монитор с изогнутым экраном. В автоматическом режиме измеряются пульс, артериальное и внутриглазное давление, частота и глубина дыхания, температура, уровень сахара и гемоглобина в крови. Также имеется кислородная маска и анализатор состояния кожи. А цифровой психолог выслушает человека, включит подходящую музыку, покажет приятное видео и даст мотивацию действовать.

В общем, это персональный доктор, работающий на основе обучаемого искусственного интеллекта. И не какой-нибудь там практикант, только вставший со студенческой скамьи, и даже не ординатор. Он очень опытный, в его памяти — многие тысячи клинических случаев. Все помнит, все знает, считай, профессор. В такое умное кресло надо садиться с благоговением. Достаточно посидеть пару минут в день, и искусственный интеллект проанализирует состояние здоровья, составит прогноз развития заболеваний и выдаст рекомендацию. Например, направит к узкому специалисту. Благодаря своевременной диагностике покупателю обещают долгую-долгую жизнь — до 150 лет (замечу в скобках, что рекорд продолжительности жизни среди людей с документально подтвержденной датой рождения принадлежит француженке Жанне Кальман — «всего» 122 года). Купите же кресло, наконец! Каковы реальные диагностические возможности этой техники за гранью фантастики?

Ежедневно измерять артериальное давление и сахар имеет смысл лишь гипертоникам и диабетикам, которые, впрочем, и так это делают. Практическая же ценность большинства других исследований способна вызвать разве что улыбку. Разработчик объясняет, что «капсула бессмертия» не способна поставить диагноз «цирроз печени». Она лишь заметит пожелтение кожи и глаз — и порекомендует обратиться к настоящему доктору. Пусть он разбирается! Но это, согласитесь, уровень фельдшера, а никак не супердиагноста. Кстати, если больной действительно пожелтел из-за цирроза, то полтора века ему не протянуть, увы. Поздно уже пить боржоми.

Авторы «капсулы бессмертия» скромно говорят, что аналогов ей нет. Ой ли? Помните, лет десять назад народ валом валил на «компьютерную диагностику всего организма»? Доктор тыкал щупом в точки на пальцах, и компьютер выдавал диагнозы. Почти у всех находили вегетососудистую дистонию и остеохондроз (покажите мне человека со здоровым позвоночником!), паразитов в кишечнике, нехватку витаминов и минералов. Эти страшные болезни тут же, на месте, и лечили, предлагая БАДы. Люди покупали, потому что были убеждены: живой врач может ошибиться, а такая навороченная машина — никогда.

Очевидно, что «капсула бессмертия» — из того же ряда. Это молодильные яблоки XXI века, в существование которых так хочется верить. За них никаких денег не жаль. Пора бы, наверное, в описаниях медицинских услуг запретить использовать слово «бессмертие». Хотя бы потому, что настоящий врач его не произносит никогда.