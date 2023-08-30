Предрасположенность к депрессии связали с другими болезнями

Команда ученых из Орхусского университета провела новое важное исследование. Как информирует Центральная Служба Новостей, специалисты выяснили, что генетический риск депрессии может иметь связь с повышенным генетическим риском иных диагнозов в области психиатрии.

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Ученые проводили детальное генетическое сканирование генома примерно 1,3 миллиона человек. 730 тысяч из них страдали депрессией. В итоге был сделан вывод, что пациенты с клинической депрессией часто имеют повышенный риск развития других заболеваний.