Найден способ превратить раковые клетки в здоровые

Клетки рабдомиосаркомы продуцируют белок под названием PAX3-FOXO1, который стимулирует развитие рака. Эксперименты показали, что «отключение» NF-Y делает неактивным и этот белок. В результате клетки продолжают развиваться без признаков раковой активности, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.