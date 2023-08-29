Найден способ превратить раковые клетки в здоровые

Ученые из лаборатории Колд-Спринг-Харбор (США) впервые трансформировали клетки рабдомиосаркомы в нормальные мышечные клетки. Открытие потенциально может привести к открытию новых способов лечения одной из наиболее агрессивных форм детского рака.

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Известно, что рак возникает при мутации клеток. Рабдомиосаркома, которая чаще всего встречается у детей и подростков, обычно начинается в скелетных мышцах. Затем мутировавшие злокачественные клетки начинают распространяться по организму.

Этот вид рака весьма агрессивен. Выживаемость составляет в среднем от 50 до 70%. Одним из многообещающих вариантов лечения является дифференцированная терапия. Ранее ученые заметили, что лейкозные клетки не являются полностью зрелыми. Специальная терапия может изменить ход их развития, чтобы они в конечном итоге превратились не в раковые, а в здоровые клетки.

В ходе нового исследования ученые провели поиск генов, способных повлиять на клетки рабдомиосаркомы. Они выделили белок под названием ядерный фактор транскрипции Y (NF-Y).

Клетки рабдомиосаркомы продуцируют белок под названием PAX3-FOXO1, который стимулирует развитие рака. Эксперименты показали, что «отключение» NF-Y делает неактивным и этот белок. В результате клетки продолжают развиваться без признаков раковой активности, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.