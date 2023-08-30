Почему в дождливую погоду хочется спать

Исследования подтверждают, что экстремальные изменения погоды действительно сказываются на физическом и психическом здоровье. Так, например, при аномальной жаре появляется стресс и обостряется аллергия, при резком снижении температуры воздуха хочется есть – организм накапливает энергию.

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Согласно научным изысканиям, дождливая погода напрямую не связана с сонливостью и общим плохим самочувствием, пишет интернет-журнал "Купрум".

Эксперты связывают сонливое состояние в дождь с общей окружающей атмосферой. Они выделили четыре основных фактора, вызывающих это состояние.

В дождливый пасмурный день мало света, а это значит, что организм начинает вырабатывать гормон мелатонин, который отвечает за циклы сна и бодрствования. С приходом темноты гормона вырабатывается больше и мозг получает сигнал, что пора спать.

Кроме того, эксперты отмечают, что во время дождя температура воздуха снижается, температура тела человека, особенно если он попал под дождь и промок, также снижается. Переохлаждение, или гипотермия, также вызывает сонливость.

Атмосферное давление, как правило, тоже понижается во время дождя. Понижение давления может влиять на околоносовые пазухи: нос закладывает, возникает головная боль и человека клонит в сон.

Кроме того, при снижении атмосферного давления снижается уровень насыщения крови кислородом, в этом случае человек испытывает кислородное голодание и хочет спать. Однако для снижения сатурации атмосферное давление должно упасть на 125 мм ртутного столба, отмечают ученые.

Однако наиболее частые причины сонливости связаны не с погодой, а с недостатком сна, обезвоживанием, недостатком физической активности и приемом лекарств.