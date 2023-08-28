Сибирские ученые создают продукты для борьбы с йододефицитом

Сибирские учёные создают продукты для борьбы с йододефицитом
Одной из самых распространённых в последние десятилетия мер по профилактике йододефицита стало всеобщее йодирование соли – этот надёжный и сравнительно недорогой метод практикуют в разных странах мира. Тем не менее, проблема остаётся острой в ряде регионов, поэтому учёные предлагают всё новые способы её решения.
Сибирские учёные в рамках прошедшего в Новосибирске Международного форума технологического развития «Технопром-2023» представили свою разработку – линейку йодированной косметики для ухода за кожей и волосами.
«Сам йод относится к веществам, запрещённым к применению в парфюмерно-косметической продукции – разрешены соединения йода. Мы используем такие безопасные соединения как калия йодид (в «Йодомарине», например, используется он же), люголь, амилойодин. Наши специалисты разработали различные текстуры с этими соединениями йода для применения в качестве уходовой косметики для лица, тела, волос», – рассказывает Анна Сызранова, директор компании «Йодометика».
Йодированные средства для кожи и волос подходят для регулярного применения. Эксперт отметила, что организм возьмёт с поверхности кожи столько вещества, сколько ему нужно – передозировки здесь быть не может.
«Вы, наверное, замечали, что, когда на коже рисуешь йодную сеточку, со временем она испаряется – йод впитывается. Мы также знаем, что у одних людей йодная сеточка долго видна на коже, а у других исчезает мгновенно. У нас в Академгородке есть специалисты, которые работают с парами йода, у них такая насыщенность организма йодом, что сеточки не пропадают месяцами. Это говорит о том, что кожа не берёт ненужный ей препарат. При этом, если у человека критичный йододефицит, организм «потребит» соединения йода», – пояснила Анна.
Йодированная косметика призвана профилактировать йододефицит. Кроме йода в неё входят другие полезные микроэлементы для комплексного оздоравливающего воздействия.
Обогащенная косметика даёт возможность организму получать полезные вещества. То, что мы потребляем внутрь, в том числе, для сохранения здоровья кожи – попадает в кровь, а далее по капиллярам приносится на поверхность кожи. Однако с возрастом капиллярная сетка истончается, капилляры дрябнут, поэтому наша кожа изнутри получает всё меньше питания. С этой точки зрения использовать косметику, которая не только увлажняет, но содержит в составе важные вещества, витамины и микроэлементы – полезно для сохранения молодости и красоты.