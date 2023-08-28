Сибирские ученые создают продукты для борьбы с йододефицитом

«Вы, наверное, замечали, что, когда на коже рисуешь йодную сеточку, со временем она испаряется – йод впитывается. Мы также знаем, что у одних людей йодная сеточка долго видна на коже, а у других исчезает мгновенно. У нас в Академгородке есть специалисты, которые работают с парами йода, у них такая насыщенность организма йодом, что сеточки не пропадают месяцами. Это говорит о том, что кожа не берёт ненужный ей препарат. При этом, если у человека критичный йододефицит, организм «потребит» соединения йода», – пояснила Анна.