Пищевые добавки помогли вернуть потерянный с возрастом слух

Аргентинские ученые связали возрастную потерю слуха с пониженным уровнем холестерина во внутреннем ухе. В эксперименте на мышах пищевые добавки с фитостеролами помогли устранить дефицит холестерина и предотвратить потерю слуха. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

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Известно, что возрастная потеря слуха происходит из-за неспособности волосковых клеток как прежде растягиваться в ответ на звук. Ключевую роль в этом процессе играет холестерин. Поскольку количество этого вещества в мозге снижается с возрастом, исследователи выдвинули гипотезу, что потеря слуха может быть связана с уменьшением количества холестерина.

Чтобы это подтвердить, авторы измерили во внутреннем ухе мышей количество фермента CYP46A1, ответственного за расщепление холестерина. Специалисты обнаружили, что у старых мышей по сравнению с молодыми этого фермента больше, а значит, меньше холестерина. Когда у молодых мышей искусственно увеличили показатели CYP46A1, они стали страдать потерей слуха.

Затем команда решила повысить у молодых подопытных уровень холестерина с помощью фитостеролов — соединений растительного происхождения. У мышей, получавших препарат, через три недели улучшился слух.