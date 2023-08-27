Ученые создали искусственную кожу для тренировок медиков

Специалисты Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы разработали материал, по эластичности и визуальным качествам схожий с настоящей человеческой кожей.

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Заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что работа велась в рамках совершенствования тренировочных моделей для врачей.

Ученые создали особый материал, близкий по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека. Благодаря этой разработке фантомы стали «еще более приближенными к реальным человеческим органам, поэтому и картина на аппарате при обучении УЗИ-специалистов теперь максимально правдоподобна».