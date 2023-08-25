Найден новый способ восстановления клеток легких

Ученые из Центра регенеративной медицины (CReM) при Бостонском университете нашли способ восстановления клеток легких. Открытие позволит сформировать новые способы борьбы с эмфиземой, фиброзом легких и коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

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Подход основан на уникальном методе вживления сконструированных клеток в поврежденную ткань легких. Для этого специалисты сначала изготовили трансплантат с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК). Эти клетки могут быть получены из крови или кожи любого пациента с помощью технологии перепрограммирования.

Затем авторы сосредоточились на долговременном приживлении изготовленных клеток в легких. Основной целью были альвеолы, которые представляют собой крошечные пузырьки, ответственные за газообмен. После пересадки базальных клеток имплантанты начинали самостоятельно создавать свои копии путем деления, формируя основу для других типов клеток, образующих функциональный эпителий дыхательных путей.