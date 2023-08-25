Выявлено значение нейрогенеза у взрослых для памяти

Ученые из Колумбийского университета признали важное значение для сохранения памяти нейрогенеза у взрослых. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

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Ранее было выявлено, что новые клетки мозга — нейроны — могут генерироваться не только у младенцев. Оказалось, что этот процесс, называемый нейрогенезом, может происходить и у взрослых людей. Однако было неясно, какую роль играют эти новые нейроны в здоровье.

В эксперименте на взрослых мышах команда остановила нейрогенез путем облучения места формирования новых нейронов или с помощью генетического редактирования. Оказалось, что у таких подопытных вырабатывалось все меньше нейромедиатора ацетилхолина в гиппокампе, что приводило к перестройке механизмов в мозге, связанных с памятью. Кроме того, у животных наблюдалось медленное, но прогрессирующее снижение рабочей памяти.

Интересно, что после воздействия исследователей нейрогенез прекратился практически сразу, а вот на анатомические и биохимические изменения ушло пять месяцев (примерно четверть продолжительности жизни мыши). Помимо ухудшения памяти механизм сформировал новые, но дисфункциональные связи, которые можно было потенциально задействовать для улучшения памяти.