Исследование: сидячий образ жизни в детстве увеличил риск инфаркта в будущем

Сидячий образ жизни в детстве увеличил риск инфаркта в будущем, считают ученые из Университета Восточной Финляндии.

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Они доказали, что сидячий образ жизни в детстве повышает риск инфаркта и инсульта в будущем из-за увеличения веса левого желудочка сердца, а значит и приводит к нарушению работы органа.

Исследование стартовало в 1990-1991 годах, в нем приняли участие 766 детей. На момент начала наблюдения испытуемые были в возрасте 11 лет. В среднем за срок исследования у участников повысилась масса левого желудочка на три грамма. Согласно данным предыдущих исследований, аналогичное увеличение массы левого желудочка в течение семилетнего периода было связано с двукратным повышением риска заболеваний сердца и инсульта.