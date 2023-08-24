Как сердечно-сосудистая система интровертов и экстравертов реагирует на стресс

Исследователи из Университета Бэйлора (Техас, США) установили, что экстраверты имеют более низкую сердечно-сосудистую реактивность на стресс, чем интроверты, когда они подвергаются воздействию нового стрессора. Работа была опубликована в журнале International Journal of Psychophysiology.

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Предыдущие исследования показали много положительных преимуществ для здоровья, связанных с экстравертностью. Они включает в себя меньшие риски возникновения депрессии, гипертонии, тревоги и даже более продолжительную жизнь. Однако реакция экстравертов и интровертов на стресс не изучалась.

В состоянии стресса сердечно-сосудистая система претерпевает значительные изменения, подготавливая организм к немедленным действиям. Частота сердечных сокращений увеличивается, а кровеносные сосуды сужаются.Эти изменения оптимизируют организм для быстрого реагирования в стрессовых ситуациях. Авторы исследования хотели проверить, зависит ли интенсивность этой реакции от уровня экстраверсии человека.

В исследовании приняли участие 467 студентов. Все они прошли анализ состояния здоровья и тест на определение типа личности. Стрессом в эксперименте выступала сложная математическая задача – ситуация усугублялась соревновательным характером эксперимента, громкими звуками и постоянным наблюдением. Во время эксперимента ученые собирали данные о сердечном ритме участников и их давлении, а после теста добровольцы заполнили анкету о стрессе. Затем эксперимент повторили.