Ученые: у людей с лишним весом нарушены нейронные процессы в мозге

Ученые выяснили, что у людей с лишним весом есть особенности в нейронных связях в области мозга, отвечающего за мотивацию и вознаграждение. Открытие сделали ученые из Миланского университета Бикокка, говорится в Obesity.

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Так, эксперимент с участием 23 взрослых человека с нормальным весом и стольких же людей с лишним весом, в рамках которого изучали вентральную область покрышки мозга, показал, что у последних фиксируется повышенная связь ПОВ с частью зрительной коры, которая отвечает за визуальную обработку изображений пищи.

Зато связь с долей мозга, отвечающего за когнитивный контроль, у них снижена.

Поэтому у людей с избыточным весом увеличивается тяга к еде и появляются сложности с контролем аппетита, отметили ученые.