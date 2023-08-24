Найдено лечебное свойство масла из личинок мух

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме установили, что масло из личинок мух помогает справиться с язвенным колитом. Результаты научной работы были опубликованы журналом International Journal of Molecular Sciences.

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Часто личинки мух используют в качестве ценного белка. Население Земли активно растет, поэтому ученые ищут новые методы получения необходимых микро- и макроэлементов. Один из рассматриваемых вариантов – употребление в пищу насекомых, в частности личинок мух.

В исследовании использовались представители черной львинки (лат. Hermetia illucens) – авторы изучали влияние масла из личинок мухи на мышей с язвенным колитом. Это хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание толстой кишки, характеризующееся наличием язв на ее слизистой оболочке. В результате могут появляться боли в животе, диарея, ложные позывы к опорожнению кишечника. Также возможно развитие опасных для жизни осложнений – кишечного кровотечения и колоректального рака. Причина возникновения до сих пор точно неизвестна.

Как оказалось, масло из личинок черной львинки имеет противовоспалительное действие и богато лауриновой кислотой. У мышей, которые получали масло, снизился уровень маркеров воспаления в крови. Они также сбросили вес, а состояние их кишечника улучшилось.