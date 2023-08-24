Палеоневролог Савельев объяснил, почему нервные клетки не восстанавливаются
Эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук Сергей Савельев объяснил, почему нервные клетки не способны к восстановлению.
По его словам, нервные клетки заканчивают размножаться к моменту рождения. При этом несколько лет сохраняется остаточная пролиферация, то есть появляются единичные клетки в районе гиппокампа.
"Надо заботиться не о нервных клетках, а о сосудистой системе. Потому что нервные клетки в основном погибают не от того, что они стареют, а из-за того, что нарушаются проблемы питания мозга, сосудистой системы", — добавил Савельев.
Эксперт призвал отказаться от употребления фальсифицированной водки, беречь нервную систему от серьезных нагрузок и заниматься спортом. При этом человеку необходимы как интеллектуальные усилия, так и физические — тогда удастся избежать проблем со здоровьем, передает Pravda.ru.
Стресс негативно воздействует, прежде всего, на самые слабые места в здоровье, провоцируя тем самым обострение хронических заболеваний и стимулируя появление новых. Об этом «Вечерней Москве» рассказала перинатальный психолог, эксперт по подготовке к зачатию, ЭКО и материнству Лидия Кутузова.