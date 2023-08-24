Почему нервные клетки не восстанавливаются

Эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук Сергей Савельев объяснил, почему нервные клетки не способны к восстановлению.

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По его словам, нервные клетки заканчивают размножаться к моменту рождения. При этом несколько лет сохраняется остаточная пролиферация, то есть появляются единичные клетки в районе гиппокампа.

"Надо заботиться не о нервных клетках, а о сосудистой системе. Потому что нервные клетки в основном погибают не от того, что они стареют, а из-за того, что нарушаются проблемы питания мозга, сосудистой системы", — добавил Савельев.

Эксперт призвал отказаться от употребления фальсифицированной водки, беречь нервную систему от серьезных нагрузок и заниматься спортом. При этом человеку необходимы как интеллектуальные усилия, так и физические — тогда удастся избежать проблем со здоровьем, передает Pravda.ru.