Почему голубая кровь мечехвостов настолько ценна для фармкомпании

Зоозащитники и французский банк BNP Paribas попросили фармкомпании не использовать кровь голубых мечехвостов для лабораторных исследований, сообщает Financial Times. Что это за животные и чем так ценна их кровь, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта в области изучения морских животных Владимира Алексеева.

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По его словам, мечехвостов считают живыми ископаемыми, так как они появились на Земле сотни миллионов лет назад вместе с первыми моллюскообразными. Эти членистоногие обитают преимущественно на побережьях Юго-Восточной Азии и даже на Дальнем Востоке РФ, их также немало на Восточном побережье США.

"Считается, что ближайшими родственниками этих подводных обитателей являются паукообразные. У обоих представителей тело делится на брюшко и головогрудь, из общего — у них имеются хелицеры", — рассказал Алексеев.

Ценность мечехвостов, по словам специалиста, заключается в том, что их кровь содержит уникальный белок — коагулоген.

"Когда он контактирует с токсинами или бактериями возникает мгновенная реакция: коагулоген сворачивается и блокирует инородные частицы внутри себя. Что позволяет этим водным обитателям не заражаться инфекционными болезнями. На основе этого коагулогена люди научились делать ЛАЛ-тесты, которые применяются для проверки медицинских инструментов и операционных. Благодаря этим тестам сотни тысяч людей по всему миру своевременно попадают на операционные столы и избегают осложнений от инфекций, которые проникают в их организм. Голубая кровь мечехвостов, а точнее, гемолимфа, используется для выявления эндотоксинов", — объяснил Алексеев.