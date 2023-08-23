Найден еще один фактор развития закупорки сосудов

«Ранее мы провели клиническую часть работы и получили определенные закономерности – шкалы прогнозирования и оптимальные алгоритмы ведения пациентов с аритмиями. Однако нам нужно было эти данные доказать, поэтому мы создали устройства. Теперь мы знаем, что колебание давления в артериях при наличии нарушения ритма в сосудах — это дополнительный фактор риска возникновения атеросклероза», – объяснила «Газете.Ru» автор проекта, директор международного научно-образовательного центра Кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольга Германова.