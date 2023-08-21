Частицы микропластика связали с воспалением клеток мозга

Фрагменты микропластика, насыщающие окружающую среду, способны проникать в организм человека и вызывать негативные последствия для здоровья, заявили ученые. Ряд исследований показал, что частицы проходят через гематоэнцефалический барьер и попадают из кровотока в центральную нервную систему.

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Новая научная работа, проведенная биологами Института науки и технологий Тэгу Кенбук (Южная Корея), показала: микропластик вызывает серьезную воспалительную реакцию в головном мозге.

Современные люди окружены множеством пластиковых предметов. Каждый из них выделяет микроскопические фрагменты, которые попадают в воду, землю и даже воздух.

Подвергаясь воздействию дождя, ветра и солнечного света, микропластик меняет форму и структуру. Ученые из Южной Кореи установили, как клетки мозга реагируют на воздействие измененных частиц полистирола.

У мышей, которые в течение семи дней получали выветрившийся микропластик, наблюдались повышенные уровни воспалительных частиц в крови. Кроме того, фиксировалась ускоренная гибель клеток мозга.

Анализ показал, что пластик воздействовал на белки, участвующие в расщеплении сахаров. Также он в пять раз повышал концентрацию белков, задействованных в гибели клеток.

Ученые связали негативный эффект с изменениями, которые полистирол получил под воздействием солнечного света. Ультрафиолетовые волны сделали пластик более хрупким и склонным к фрагментации. Полистирол приобрел увеличенную площадь поверхности и измененные химические связи – два свойства, которые влияют на способность к реакциям, сообщает Journal of the American Chemical Society.

«Все это приводит к усилению воспалительной реакции клеток головного мозга – гораздо более выраженной, чем та, которая была вызвана обычным микропластиком», – заявили ученые.