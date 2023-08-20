Ученые открыли лучшее упражнение для снижения кровяного давления

Согласно свежим медицинским исследованиям, такие упражнения, как приседания у стены и планки, помогают снизить кровяное давление даже в большей степени, чем кардио.

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Исследователи говорят, что хотя изометрические движения — упражнения, при которых вы задействуете мышцы, не двигаясь, — приносят пользу здоровью сердца, эти упражнения должны дополнять ваши обычные тренировки, а не заменять их полностью.

Растущее количество исследований о пользе изометрических упражнений может повлиять на текущие рекомендации по здоровью (которые рекламируют кардио) для улучшения артериального давления.

Есть хорошие новости для людей, которые не любят поднимать тяжести или бегать на свежем воздухе: недавние исследования показали, что вам не нужно двигаться, чтобы улучшить кровяное давление.

Мета-анализ, опубликованный в Британском журнале спортивной медицины, показал, что статические изометрические упражнения — упражнения, при которых вы задействуете мышцы без движения — могут быть более эффективными, чем другие тренировки, когда речь идет о снижении артериального давления.

Исследователи проанализировали 270 клинических испытаний, в которых задокументировано влияние упражнений продолжительностью две или более недель на артериальное давление в состоянии покоя. Команда из Кентерберийского университета Крайст-Черч в Кентербери, Великобритания, обнаружила, что изометрические упражнения были наиболее эффективными для улучшения как систолического, так и диастолического артериального давления по сравнению с кардио, силовыми тренировками и высокоинтенсивными интервальными тренировками.