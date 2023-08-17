Объяснена польза высшего образования для здоровья и долголетия

Нельзя сказать, что отсутствие высшего образования — это беда. Тем не менее каждый должен стараться напрягать свой мозг с помощью музыки, искусства, чтения книг, в первую очередь литературных произведений. Чем оно сложнее, тем полезнее для мозга. Это может быть также решение кроссвордов, задач Антон Наумов