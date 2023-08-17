Найден способ избежать набора веса при лечении ревматоидного артрита

Ученые из Университетской клиники Шарите выяснили, что использование низких доз стероидов не связано со значительным увеличением веса или кровяного давления у пациентов с ревматоидным артритом. Анализ опубликован в Annals of Internal Medicine.

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Стероидные гормоны глюкокортикоиды часто используются при лечении ревматоидного артрита (РА). Увеличение массы тела и артериальная гипертензия являются хорошо известными побочными эффектами лечения высокими дозами глюкокортикоидов.

В новом исследовании ученые провели анализ пяти высококачественных клинических испытаний низких доз глюкокортикоидов при ревматоидном артрите.

За пациентами наблюдали в течение двух лет. Исследователи обнаружили, что прием низких доз глюкокортикоидов был связан с увеличением веса на 1,1 кг. Не было существенных различий в артериальном давлении между людьми, которые принимали или не принимали гормоны.

Двухлетний период испытаний не позволяет полностью оценить влияние увеличения веса и давления, потому что эти эффекты могут проявляться в течение десятилетий. Тем не менее результаты дают лучшую на сегодняшний день оценку потенциальных побочных эффектов низких доз стероидов.