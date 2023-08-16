Подтверждена связь между электронными сигаретами и риском инсульта

Ученые из Университета Колорадо подтвердили связь между электронными сигаретами и риском инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology.

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В ходе работы специалисты проанализировали данные 27 здоровых молодых людей в возрасте 19-25 лет. Участников разделили на три группы: десять некурящих человек, десять пользователей электронных сигарет и семь курильщиков табака. Авторы сосредоточились на влиянии микровезикул из эндотелиальных клеток, выделенных у пользователей вейпов, на регуляцию мозгового кровотока и вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Циркулирующие микровезикулы — крошечные частицы, которые попадают в кровоток при воспалении. Команда выявила, что при регулярном употреблении электронных сигарет микровезикулы оказывают вредное воздействие на курильщиков, увеличивая шансы на развитие ишемического инсульта.