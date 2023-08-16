Бедные пожилые люди больше страдают от жары

Экстремальная жара может снизить когнитивных функций среди пожилых, которые живут в бедных районах.

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Американские ученые выяснили, что экстремальная жара хуже влияет на когнитивные функции пожилых людей, живущих в бедных районах. Такие выводы опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health и основаны на данных почти 9500 взрослых американцев в возрасте 52 лет и старше.

В течение 12 лет они проходили опрос и оценивали воздействие жары. В результате выяснилось, что

экстремальная жара может усугубить снижение когнитивных функций среди пожилых из бедных районов и почти не влияет на умственные способности людей из хороших районов.

Это связано с тем, что у обеспеченных людей больше зеленых насаждений в районах проживания, считают ученые.