Американские ученые выяснили, что бедные пожилые люди больше страдают от жары
Экстремальная жара может снизить когнитивных функций среди пожилых, которые живут в бедных районах.
Американские ученые выяснили, что экстремальная жара хуже влияет на когнитивные функции пожилых людей, живущих в бедных районах. Такие выводы опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health и основаны на данных почти 9500 взрослых американцев в возрасте 52 лет и старше.
В течение 12 лет они проходили опрос и оценивали воздействие жары. В результате выяснилось, что
экстремальная жара может усугубить снижение когнитивных функций среди пожилых из бедных районов и почти не влияет на умственные способности людей из хороших районов.
Это связано с тем, что у обеспеченных людей больше зеленых насаждений в районах проживания, считают ученые.
Также неблагополучных районах жители испытывают больший хронический стресс, социально изолированы и имеют меньший доступ к специализированным услугам, поддерживающим когнитивное здоровье.