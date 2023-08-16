Создана умная таблетка для исследования кишечника

Команда американских специалистов из Массачусетского технологического института и Бостонского университета создала умную таблетку для исследования кишечника. Устройство можно будет использовать для диагностики и лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

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Как уточняется, разработка, которая размером не превышает ягоду черники, может произвести революцию в области гастроэнтерологии. Это первая технология, которая принимается внутрь и способна автоматически обнаруживать ключевые биологические молекулы, указывающие на заболевание и сообщать о нем в режиме реального времени. В частности, таблетка будет сигнализировать о наличии оксида азота и побочных продуктов сероводорода, которые являются важными маркерами воспаления, связанного с болезнями кишечника.

Устройство сочетает в себе специальные живые бактерии, электронику и небольшую батарейку. Когда бактерии улавливают интересующую молекулу, они излучают свет. Затем электронные компоненты таблетки преобразует этот свет в беспроводной сигнал, который может передаваться через организм на смартфон или компьютер по мере прохождения таблетки по кишечнику.