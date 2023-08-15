Ученые успешно протестировали новый метод терапии алкоголизма

Исследователи из Университета штата Огайо (США) проверили эффективность разработанной ими генной терапии, которая подавляет развитие тяжелых форм алкоголизма. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Nature Medicine (входит в группу Nature).

Авторы использовали вирус AAV2, который способен проникать в клетки мозга и заставлять их вырабатывать большие количества глиального нейротрофического фактора (GDNF). Это, в свою очередь, помогает бороться с изменениями в работе дофаминовых рецепторов в системе вознаграждения в мозге при хроническом употреблении алкоголя.

Из-за неправильной работы системы вознаграждения алкоголик не может отказаться от повторного употребления спиртного, именно поэтому ученые нацелены на дофаминовые рецепторы.

В эксперименте ученые использовали две группы макак-резусов, которые страдали от алкоголизма. Первым ввели вирус, а вторым – физраствор. Затем ученые следили за поведением макак при отсутствии доступа к алкоголю.