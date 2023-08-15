Учёные вылечили обезьян с «хроническим алкоголизмом» генной терапией

Исследователи из Орегонского университета здравоохранения и науки обнаружили, что генная терапия, ранее применявшаяся для лечения болезни Паркинсона, может помочь в борьбе с «хроническим алкоголизмом» у обезьян.

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В ходе эксперимента учёные имплантировали модифицированный вирус, несущий ген GDNF, в область мозга макак, связанную с дофаминовой системой вознаграждения.

Результаты были поразительными: у четырёх макак, которые до этого активно употребляли разведённый в воде этанол, потребление алкоголя уменьшилось на 90% по сравнению с контрольной группой.

После процедуры, эти животные предпочитали пить воду и избегали употребления алкоголя.

GDNF — это фактор роста, который стимулирует клетки к быстрому делению, усиливая функцию нейронов, производящих дофамин. Хроническое употребление алкоголя обычно снижает уровень дофамина в организме.