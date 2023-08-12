Критические дни у мужчин: что об этом говорят ученые

В нашем обществе существует распространенное представление о том, что только женщины переживают критические дни, связанные с менструацией. Однако, недавние научные исследования показывают, что и у мужчин есть свои "критические дни", которые могут оказывать влияние на их физическое и эмоциональное состояние.

© Unsplash

Одно из таких исследований было проведено в 2016 году учеными из Университета Падуи в Италии. Исследователи обнаружили, что у мужчин также есть цикл, который длится около 24 часов и влияет на их настроение, энергию и работоспособность. Они назвали этот феномен "циклом мужчины".

Видео дня

В ходе исследования было выяснено, что уровень тестостерона, основного мужского полового гормона, колеблется у мужчин в течение дня. В первой половине дня уровень тестостерона достигает своего пика, что способствует повышению энергии, физической активности и улучшению настроения. Однако, во второй половине дня уровень тестостерона снижается, что может приводить к ухудшению настроения, снижению энергии и концентрации.

Другое исследование, проведенное в 2018 году в Университете Шеффилда в Великобритании, подтвердило существование "цикла мужчины" и его влияние на физическое состояние. Ученые обнаружили, что уровень силы мышц и выносливости у мужчин также колеблется в течение дня. В первой половине дня мышцы мужчин более сильны и выносливы, что позволяет им выполнять физические задачи более эффективно. Однако, во второй половине дня мышцы становятся менее сильными и выносливыми.

Эти исследования говорят о том, что у мужчин также существует цикличность, которая может оказывать влияние на их физическое и эмоциональное состояние. Однако, в отличие от женского менструального цикла, "цикл мужчины" происходит каждый день и имеет более короткую продолжительность.

Понимание этого феномена может быть полезным для мужчин, чтобы они могли лучше планировать свою деятельность и использовать свои энергетические пики в более эффективных целях. Например, физические тренировки и интенсивные задачи могут быть запланированы в первой половине дня, когда уровень тестостерона находится на пике, а более творческие и интеллектуальные задачи могут быть выполнены во второй половине дня, когда уровень тестостерона снижается.