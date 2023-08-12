Ученые выяснили, почему настоящий Влад Дракула плакал кровавыми слезами

Исследователи из Университета Катании, компании SpringStyle Tech Design, Национального архива Румынии и Миланского политехнического университета проанализировали биологические следы на письмах Влада III Басараба, более известного под именем Влад Дракула.

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В результате анализа было выявлено несколько возможных заболеваний, от которых страдал легендарный правитель Валахии.

Одной из его болезней приводило к смешению в протоках слёз с кровью. Этот синдром, при котором кровь смешивается с жидкостью в слезных железах, называется гемолакрией — он приводит к формированию кровавых слёз.

Влад III Басараб, известный также как Дракула («Сын Дракона») и Цепеш («Колосажатель»), был правителем Валахии в XV веке.