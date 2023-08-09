Обнаружены гены, влияющие на тип волос

Ученые из Шанхайского института питания и здоровья Китайской академии наук установили четыре мутации в генах, которые влияют на тип волос. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Investigative Dermatology (JID).

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Тип волос определяют фолликулы волос. Эти луковицы создают на макушке «завитки» из волос, задавая им направление роста. Так, у некоторых людей эти завитки направлены по часовой стрелке, а у других против часовой. Есть также атипичный вариант, когда волосы направлены в обе стороны. Он часто связан с ранним облысением. Луковицы также определяют, будут волосы кудрявые или прямые.

Авторы исследования проанализировали ДНК 4 тыс. добровольцев. Ученые обнаружили, что направление роста фолликул зависит от генетических вариантов 7p21.3, 5q33.2, 7q33 и 14q32,13. Ранее считалось, что на тип волос влияет лишь один ген.