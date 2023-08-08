В России создали аппарат для выявления рака кожи на ранней стадии

В МГМУ им. Сеченова разработали первый в России и один из первых в мире видеокапилляроскоп для обнаружения самых ранних стадий всех видов карцином, в том числе меланомы и базалиомы, на основании деформации сосудистого рисунка задолго до появления первых признаков рака кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

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Научными исследованиями подтверждено, что появление злокачественного кожного новообразования сопровождается обильным кровоснабжением. В этом месте начинается хаотичный рост капиллярных сосудов: они беспорядочно расположены, их стенки истончены и имеют незавершенное строение или неправильную форму. На основании этого ученые могут прогнозировать развитие онкозаболевания и его чувствительность к противоопухолевой терапии.

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Созданный в Сеченовском университете видеокапилляроскоп визуализирует распределение капиллярной сети новообразований кожи. В установку входит цифровая камера, микроскоп, выравнивающее стекло, штатив, источник питания и уникальное программное обеспечение. Аппарат фотографирует участок кожи со скоростью 90 кадров в секунду, а врач по полученным снимкам определяет наличие рака у пациента. В дальнейшем из этих снимков сформируют датасеты: с их помощью искусственный интеллект будет помогать врачам ставить точный диагноз.

«На сегодняшний день рак является одной из ведущих причин летальности в мире. Среди раковых заболеваний кожи наиболее опасным является меланома. Частота ошибок в онкодиагностике достигает 26%. И здесь ученым была нужна помощь искусственного интеллекта. Поэтому мы надеемся, что наш общий проект по визуализации сосудистой сети повысит точность диагностики рака, поможет выявлять его на самом раннем этапе, что позволит сохранить множество жизней», — рассказала «Газете.Ru» директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, профессор Марина Секачева.

Новая российская разработка помогает выявлять любые варианты карцином кожи на любом участке тела.

«Например, человека беспокоит родинка или какое-либо кожное новообразование, и он переживает, что оно злокачественное. Тогда можно прийти к нам и посмотреть это на видеокапилляроскопе. Эта методика неинвазивная и безопасная. По ее результатам мы сразу сможем сказать: либо все хорошо, либо есть подозрение на онкологию и надо идти удалять. На сегодня точность постановки диагноза аппаратом составляет 85-90%», — объяснила «Газете.Ru» доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Людмила Смирнова.